Кому из владельцев земельных паев надо задекларировать доходы

Жители сельской местности имеют обязанность задекларировать доходы, полученные в 2020 году.
Об этом напоминает Главное управление ГНС во Львовской области.
Кто именно должен декларировать доход:
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В ГНС предлагают декларантам для подачи декларации воспользоваться возможностями электронного кабинета.
В частности, на официальном веб-портале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЭК для граждан» работает электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах».
Чем это удобно? С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.
По выбору налогоплательщика декларация подается по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.
Напоминаем, что кампания декларирования продлится до 31 марта (включительно) 2021.
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