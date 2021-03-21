Кому из владельцев земельных паев надо задекларировать доходы

Жители сельской местности имеют обязанность задекларировать доходы, полученные в 2020 году.

Об этом напоминает Главное управление ГНС во Львовской области.

Кто именно должен декларировать доход:

прежде всего, доходы должны задекларировать владельцы земельных паев площадью более 2 га в случае предоставления их в аренду;

кроме того, подать годовую налоговую декларацию обязаны жители общин, которые в прошлом году получили доходы от сдачи в аренду сельскохозяйственной техники или от обработки земли собственной техникой в период сезонных полевых работ с коммерческой целью, то есть на возмездной основе.

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В ГНС предлагают декларантам для подачи декларации воспользоваться возможностями электронного кабинета.

В частности, на официальном веб-портале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЭК для граждан» работает электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах».

Чем это удобно? С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

По выбору налогоплательщика декларация подается по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.

Напоминаем, что кампания декларирования продлится до 31 марта (включительно) 2021.