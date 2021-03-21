ПриватБанк списал NPL в 2020 году на 72,6 млрд грн

По данным Министерства финансов, по итогам 2020 года объем неработающих кредитов (NPL) в портфеле госбанков сократился на 22%, или на 87 млрд грн – до 310 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле госбанков – до 57,4%

Общий объем неработающих кредитов во всей банковской системе – 430 млрд грн (41% кредитного портфеля), в прошлом году он сократился на 19%, или на 100 млрд грн (объем работающего портфеля вырос на 9%, или на 52 млрд грн).

Как отмечает Минфин, снижение уровня NPL у госбанков произошло в основном вследствие списания кредитов за счет резервов на сумму более 123 млрд грн.

Кроме того, в 2020 году госбанки провели реструктуризаций NPL на сумму около 42 млрд грн, из них больше половины (23 млрд грн) – по закону «О финансовой реструктуризации», сокращен объем просроченной задолженности на 6 млрд грн.

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

На 1 января этого года в судах находилось более 68 тыс. исков госбанков на сумму 78 млрд грн. За 2020 год было подано более 94 тыс. новых исков в суд на сумму около 31 млрд грн, получено более 100 тыс. решений судов на сумму около 23 млрд грн, открыто более 101 тыс. исполнительных производств на сумму 51 млрд грн.

Приватбанк. За 2020 год объем неработающих кредитов банка сократился почти на четверть (24,2%) – на 58 млрд грн. Банком было списано кредитов за счет резервов (по общему портфелю банка, с учетом портфеля, связанного с бывшими владельцами и зоны ООС) на сумму 72,6 млрд грн. 76% кредитного портфеля банка – неработающие кредиты.

Ощадбанк. За 2020 год объем неработающих кредитов банка сократился на 26,7%, или на 20,6 млрд грн. Банком было списано за счет сформированного резерва 31,7 млрд грн, в т. ч. 25,0 млрд грн задолженности заемщиков, возникшей вследствие аннексии АР Крым. Неработающие кредиты сконцентрированы в портфеле юридических лиц.

Укрэксимбанк. За 2020 год объем неработающих кредитов банка сократился на 8,7%, или на 6 млрд грн. Банком было списано кредитов за счет сформированного резерва 16,9 млрд грн. Сейчас кредитный портфель банка фактически полностью состоит из кредитов юридических лиц – 98%. Основная составляющая портфеля неработающих кредитов – кредиты, выданные до 2014 года и кредиты АР Крым.

Укргазбанк. За 2020 год объем неработающих кредитов банка сократился на 14,5%, или на 1,3 млрд грн. Банком было списано кредитов за счет сформированного резерва 1,8 млрд грн. Банк имеет наименьший объем и долю портфеля неработающих кредитов среди банков государственного сектора.