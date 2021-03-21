0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Samsung Galaxy S20 FE получил флагманские функции камеры

Samsung Galaxy S20 FE получил флагманские функции камеры

«Народная» версия прошлогоднего флагмана получила обновление прошивки, расширившее её функциональность. Главные изменения коснулись камеры устройства, которая обзавелась функциями более новых моделей фирменной серии.

После апдейта до версии G781BXXU2CUC6 в штатном приложении «Камера» на Galaxy S20 FE появились некоторые фишки флагманской модели Galaxy S21, в том числе расширенный набор эффектов для портретной съёмки, включая возможность замены фона. Кроме того, в Pro-режиме стало доступно управление настройками широкоугольной камеры.

Увы, некоторые фишки старшей модели вроде «режима режиссёра» или функции ночного портрета, производитель в новую версию оболочки не добавил. Обновление уже доступно для 5G-версии смартфона на территории ряда европейских стран. Выпуск соответствующего апдейта для LTE-модификации гаджета ожидается в течение ближайших дней.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.