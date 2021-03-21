Samsung Galaxy S20 FE получил флагманские функции камеры

«Народная» версия прошлогоднего флагмана получила обновление прошивки, расширившее её функциональность. Главные изменения коснулись камеры устройства, которая обзавелась функциями более новых моделей фирменной серии.

После апдейта до версии G781BXXU2CUC6 в штатном приложении «Камера» на Galaxy S20 FE появились некоторые фишки флагманской модели Galaxy S21, в том числе расширенный набор эффектов для портретной съёмки, включая возможность замены фона. Кроме того, в Pro-режиме стало доступно управление настройками широкоугольной камеры.

Увы, некоторые фишки старшей модели вроде «режима режиссёра» или функции ночного портрета, производитель в новую версию оболочки не добавил. Обновление уже доступно для 5G-версии смартфона на территории ряда европейских стран. Выпуск соответствующего апдейта для LTE-модификации гаджета ожидается в течение ближайших дней.