Samsung Galaxy S20 FE получил флагманские функции камеры

«Народная» версия прошлогоднего флагмана получила обновление прошивки, расширившее её функциональность. Главные изменения коснулись камеры устройства, которая обзавелась функциями более новых моделей фирменной серии.
После апдейта до версии G781BXXU2CUC6 в штатном приложении «Камера» на Galaxy S20 FE появились некоторые фишки флагманской модели Galaxy S21, в том числе расширенный набор эффектов для портретной съёмки, включая возможность замены фона. Кроме того, в Pro-режиме стало доступно управление настройками широкоугольной камеры.
Увы, некоторые фишки старшей модели вроде «режима режиссёра» или функции ночного портрета, производитель в новую версию оболочки не добавил. Обновление уже доступно для 5G-версии смартфона на территории ряда европейских стран. Выпуск соответствующего апдейта для LTE-модификации гаджета ожидается в течение ближайших дней.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»Вчера, 14:30 - 2763 8
Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршрутокВчера, 10:14 - 1445 8
Бизнес предлагает снизить комиссию эквайринга до 1,4%Вчера, 10:47 - 776 7
Rozetka планирует создать собственную платежную системуВчера, 09:45 - 1303 7
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 1164 2
ТОП-10 самых актуальных профессий на рынке трудаВчера, 09:33 - 3127
Цены на нефть упали: новые локдауны возродили опасения по поводу спроса на нефтепродуктыВчера, 10:33 - 3110 2
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»Вчера, 14:30 - 2763 8
Правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине изменилиВчера, 10:03 - 2148 2
До конца марта курс доллара ожидают резкие скачки - прогноз экспертовВчера, 16:02 - 1575
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиПозавчера, 12:10 - 273
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 454
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1395 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 614 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1980 2