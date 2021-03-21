Минфин утвердил трехуровневую структуру отчетности по трансфертному ценообразованию

Министерство финансов ввело трехуровневую структуру отчетности по трансфертному ценообразованию в рамках имплементации части плана BEPS.
По данным Минфина, речь идет об отчетности по трансфертному ценообразованию (Local file), глобальной документации по трансфертному ценообразованию (Master file) и отчете в разрезе стран (Country-by-Country Report).
Решение одобрено в рамках имплементации положений шага 13 плана противодействия размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения (план BEPS).
Документация по трансфертному ценообразованию (Local File) – совокупность документов или единый документ, составленный в произвольной форме, который должен содержать информацию в соответствии с требованиями подпункта 39.4.6 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.
Глобальная документация по трансфертному ценообразованию (Master File) – совокупность документов или единый документ, составленный в произвольной форме, который должен содержать информацию в соответствии с требованиями подпункта 39.4.7 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.
Отчет в разрезе стран международной группы компаний (Country-by-Country Report) – отчет, который подается налогоплательщиками в случае, если совокупный консолидированный доход международной группы компаний, в которую входит налогоплательщик, за финансовый год, предшествующий отчетному году, рассчитанный в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, которые применяет материнская компания международной группы (в случае отсутствия информации – согласно международным стандартам бухгалтерского учета), превышает эквивалент 750 млн евро и при наличии одного из обстоятельств, указанных в подпункте 39.4.10 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.
Отчет в разрезе стран международной группы компаний содержит информацию в разрезе каждой юрисдикции, в которой зарегистрирован участник международной группы компаний или в которой международная группа компаний осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями подпункта 39.4.11 пункта 39.4 статьи 39 НКУ.
Также с учетом изменений, предусмотренных законом №466-IX от 16.01.2020, Минфином утверждена форма и порядок составления уведомления об участии в международной группе компаний, утверждена форма и порядок подачи уведомления о заключении форвардного, фьючерсного контракта или контракта на осуществление операций с сырьевыми товарами, а также обновлена форма и порядок составления отчета о контролируемых операциях.
Введение указанной структуры отчетности позволит получать комплексную информацию о деятельности международных групп компаний в разрезе конкретных юрисдикций, а также осуществлять эффективный анализ объемов деятельности, структуры операций и специфики деятельности международных групп компаний для целей контроля трансфертного ценообразования.
Инфографика: Минфин
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