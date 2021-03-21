Венедиктова задекларировала почти 900 тысяч гривен зарплаты за прошлый год

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова задекларировала 884 246 гривен зарплаты за прошлый год. У нее есть автомобиль Porsche Cayenne и два жилых дома.
Соответствующая декларация опубликована на сайте НАПК.
В декларации она указала паркоместо, два земельных участка в 1500 м. кв., жилой дом площадью 387,5 м. кв. за 2,5 млн гривен, жилой дом площадью 147,8 м. кв.
У генпрокурора есть автомобиль Porsche Cayenne 2013. Также указан автомобиль HONDA CR-V 2016, который принадлежит ее мужу Денису Колеснику.
Венедиктова за 2020 год заработала 884 246 гривен на официальном месте работы. Ее муж — 608 598 гривен по официальному месту трудоустройства. Он работает в Департаменте киберполиции.
В «Приватбанке» Венедиктова сохраняет 7 тысяч гривен, в «Райффайзен банке Аваль» 5 тысяч евро, в «УкрСиббанке» 2970 гривен. Наличными Венедиктова сохраняет 20 тысяч долларов, 620 тысяч гривен.
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