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Венедиктова задекларировала почти 900 тысяч гривен зарплаты за прошлый год

Венедиктова задекларировала почти 900 тысяч гривен зарплаты за прошлый год

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова задекларировала 884 246 гривен зарплаты за прошлый год. У нее есть автомобиль Porsche Cayenne и два жилых дома.

Соответствующая декларация опубликована на сайте НАПК.

В декларации она указала паркоместо, два земельных участка в 1500 м. кв., жилой дом площадью 387,5 м. кв. за 2,5 млн гривен, жилой дом площадью 147,8 м. кв.

У генпрокурора есть автомобиль Porsche Cayenne 2013. Также указан автомобиль HONDA CR-V 2016, который принадлежит ее мужу Денису Колеснику.

Венедиктова за 2020 год заработала 884 246 гривен на официальном месте работы. Ее муж — 608 598 гривен по официальному месту трудоустройства. Он работает в Департаменте киберполиции.

В «Приватбанке» Венедиктова сохраняет 7 тысяч гривен, в «Райффайзен банке Аваль» 5 тысяч евро, в «УкрСиббанке» 2970 гривен. Наличными Венедиктова сохраняет 20 тысяч долларов, 620 тысяч гривен.

По материалам РБК-Украина
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