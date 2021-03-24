Почему только солидарные пенсии не обеспечат украинцам достойную жизнь (инфографика)

Понимание, что Украине нужны пенсионные накопления, появилось не сейчас, а более 20 лет назад. Впервые — в 1998 году в Указе Президента. Согласно пенсионной реформе 2003 года в Украине должны были заработать три уровня пенсионной системы.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Однако, как видим, до сих пор, в течение 16 лет, второй уровень пенсионной системы — обязательные пенсионные накопления — не введен.

Есть ли у украинцев пенсионные накопления? Добровольные пенсионные накопления есть у менее миллиона человек — это около 9% от количества застрахованных наемных работников. Такой небольшой процент — следствие систематического невнимания государства к развитию этой системы несмотря на то, что она выполняет важную социальную функцию.

Фактически, для большинства сейчас работает только первый, солидарный уровень пенсионной системы. Но в ведомстве отмечают, что только солидарные пенсии уже никогда не смогут обеспечить достойную жизнь, и объясняют почему.

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«Солидарная пенсионная система может нормально работать, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии. Дальше будет сложнее. Рождаемость падает, продолжительность жизни увеличивается. Поэтому со временем количество работающих по отношению к количеству пенсионеров будет уменьшаться», — говорится в сообщении.

По расчетам специалистов Института демографии им. Птухи в 2050 году будет 9,7 миллионов человек, за которых уплачиваются взносы в Пенсионный фонд Украины, и 11,7 миллионов пенсионеров.

Недостаточность источников финансирования. Несистемное снижение ставки ЕСВ в 2016 году почти вдвое не привело к детенизации рынка труда, но привело к сокращению финансовых возможностей солидарной пенсионной системы. Планировалось часть этого снижения направить на взносы в накопительную пенсионную систему, но ее не ввели.

Снизив нагрузку на бизнес, государство получило недофинансированную солидарную пенсионную систему и не предложило людям пенсионные накопления в качестве компенсатора.

Значит ли это, что размер пенсий будет снижаться? В Минсоцполитики говорят, что размеры пенсий уменьшаться не будут. Но это означает, что зарплаты будут расти быстрее пенсии, и при выходе на пенсию из солидарной системы человек сможет получить только примерно одну пятую от того, что зарабатывал во время трудовой деятельности.