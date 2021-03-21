В Швейцарии к лету введут паспорта вакцинации

Власти Швейцарии в среду заявили, что собираются к лету ввести сертификаты, подтверждающие вакцинацию граждан от коронавируса.

Об этом сообщает The Local.

Цель введения этого документа – помочь вакцинированным от COVID-19 более свободно передвигаться.

“Мы нацелены на лето”, – заявила руководитель швейцарской целевой группы по коронавирусу Энн Леви.

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По ее словам, документ будет защищен и признан на международном уровне. Официальный Берн также координирует работу над сертификатом из ЕС.

Пока что менее чем полмиллиона человек полностью вакцинированы в Швейцарии, однако органы здравоохранения заявили, что они ожидают в ближайшие месяцы предложить прививки всем жителям, которые захотят их сделать.