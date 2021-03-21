До конца марта курс доллара ожидают резкие скачки - прогноз экспертов

К концу этой недели курс гривны составит 27,65-27,75 грн за доллар. Но возможны также резкие скачки курса до 27,8-27,9 грн из-за возможных выходов на рынок крупных покупателей для выплаты дивидендов за рубеж.

Как говорится в еженедельном экономическом обзоре Ukraine Economic Outlook, такие колебания будут ситуативными и выровняются обратно к прогнозируемому коридору через один-два торговых дня. В то же время обменные сети и банки – крупные операторы наличного рынка в большинстве пока не прогнозируют движения гривны за коридор 27,65-27,75 грн.

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Эксперты объяснили, что 16-22 марта курс гривны оставался в коридоре 27,65-27,75 грн за доллар, а евро колебался в диапазоне 32,95-33,05 грн. В общем, в марте гривна продолжает плавное укрепление, но из-за притока нерезидентов и новых карантинных ограничений наблюдаются резкие колебания в сторону укрепления курса до 27,60-27,65 грн, которые выравниваются интервенциями НБУ. В частности, когда объявили локдаун в Киеве, 16-17 марта гривна укрепилась до 27,64 грн за доллар.



Инфографика: Ukraine Economic Outlook

«Объем торгов на межбанке в эти даты вырос до $520 млн (+ 7%), против средних $480-490 млн в день с начала марта. Спрос бизнеса и населения на валюту превышал предложение, что создало банкам выгодные условия для снижения своей валютной позиции», — говорится в обзоре.

Также эксперты добавляют, что главным покупателем валюты были импортеры крупных торговых сетей, продукция которых выступает основной альтернативой закрытым ТРЦ и HoReCa (речь идет о бытовой электронике, обустройстве дома и продуктах питания).

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