«Укрпочта» закупит 1860 авто для передвижных отделений за 1,3 миллиарда

«Укрпочта» в рамках совместного проекта с ЕБРР заключила договор на закупку 1860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker для передвижных отделений, стоимость закупки 1,3 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что «Укрпочта» заключила договор с победителем открытого тендера — компанией VIDI.

«Новые автомобили будет производить ООО «Пежо Ситроен Украина» и импортировать их из Франции. Первые машины Укрпочта ожидает получить уже в конце этого лета.

Общая стоимость закупки — 1,3 млрд грн, что на 21,3% дешевле рыночной цены. Сюда также включена гарантия на 5 лет и ремонт и техобслуживание авто на 150 тыс км по принципу full-service», — сообщил министр.

«Сейчас более 600 передвижных отделений работают в самых отдаленных районах 7 областей. А к концу 2021-го их будет 2500. Это означает, что уже скоро 15 млн людей, проживающих в сельской местности, смогут пользоваться современными почтовыми услугами удобно и быстро», — добавил Криклий.