«Укрпочта» закупит 1860 авто для передвижных отделений за 1,3 миллиарда

«Укрпочта» в рамках совместного проекта с ЕБРР заключила договор на закупку 1860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker для передвижных отделений, стоимость закупки 1,3 млрд грн.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отмечается, что «Укрпочта» заключила договор с победителем открытого тендера — компанией VIDI.
«Новые автомобили будет производить ООО «Пежо Ситроен Украина» и импортировать их из Франции. Первые машины Укрпочта ожидает получить уже в конце этого лета.
Общая стоимость закупки — 1,3 млрд грн, что на 21,3% дешевле рыночной цены. Сюда также включена гарантия на 5 лет и ремонт и техобслуживание авто на 150 тыс км по принципу full-service», — сообщил министр.
«Сейчас более 600 передвижных отделений работают в самых отдаленных районах 7 областей. А к концу 2021-го их будет 2500. Это означает, что уже скоро 15 млн людей, проживающих в сельской местности, смогут пользоваться современными почтовыми услугами удобно и быстро», — добавил Криклий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 1957 10
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеиВчера, 14:00 - 3022 10
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 6843 6
Rozetka планирует создать собственную платежную систему4 ч. назад - 639 4
Правила выдачи автомобильных номерных знаков в Украине изменили3 ч. назад - 1103 2
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеиВчера, 14:00 - 3022 10
Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дниВчера, 18:25 - 2979
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 1957 10
Сети «Сильпо» разрешили приобрести супермаркеты «Фуршет»Вчера, 14:32 - 1382
Когда полиция будет штрафовать за отсутствие маски на улицеВчера, 14:48 - 1152 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиВчера, 12:10 - 191
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 414
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1322 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 591 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1943 2