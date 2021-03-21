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Как сэкономить на аренде жилья

Как сэкономить на аренде жилья

Самый очевидный и простой способ сэкономить на аренде жилья – найти сожителя. Живя с кем-то, вы не только сможете экономить половину суммы на ежемесячной ренте, но и разделить расходы за коммунальные услуги, интернет и другие платежи и подписки пополам.

Ищите недостатки. Если это не первая сдача, то вполне возможны в квартире какие-то недостатки в виде протекающего крана, неисправных дверей шкафа, поцарапанных обоев и тому подобное.

Во-первых, вы не будете платить за чужую халатность. Если вы все же нашли что-то неисправное, то стоит прописать этот момент в договоре об аренде. Таким образом вы ограждаете себя от неприятных конфликтов и бесполезных затрат.

Во-вторых, вы можете договориться с арендодателем, что устранение подобных недостатков будет вычтена из вашей платы за квартиру.

Уменьшите коммунальные платежи. Если вы будете снимать жилье, то скорее всего коммунальные платежи не будут учтены в плату за аренду жилья. Однако, есть способ сэкономить на оплате ежемесячной коммунальной платежке. Если в вашем новом жилье не установлены счетчики, то стоит это сделать.

Советы по установке счетчика. Индивидуального счетчика может быть недостаточно, чтобы начать свой путь к уменьшению коммунальных платежек. Поэтому следует установить отдельный счетчик на горячую и холодную воду, так как цена за разную температуру воды отличается. Вода, имеющая температуру ниже 40 градусов по Цельсию, считается холодной и начисляется согласно тарифу на холодную воду.

В Украине тарифы в ночной промежуток времени (с 23:00 до 07:00) примерно в два раза ниже, чем днем. Именно поэтому стоит установить двух тарифный счетчик, который поможет сэкономить средства на оплате за электроэнергию.

Месторасположение жилья. В большинстве случаев снимать жилье в спальном районе будет гораздо дешевле, чем в центре. К тому же стоит присмотреться к домам, которые построены до 2000 года. Обычно это достаточно современные помещения с хорошим ремонтом, однако из-за устаревшего внешнего вида дома, внутренние коммуникации и, в общем, внутреннюю инфраструктуру, аренда обойдется арендатору значительно дешевле.

Договор об аренде. Не стоит пренебрегать договором об аренде, ведь, во-первых, это ваша безопасность. В договоре можно прописать все нюансы относительно состояния квартиры, сантехники, мебели и так далее, чтобы в будущем избежать лишних возможных конфликтов.

Также, заключая договор об аренде, вы можете зафиксировать постоянную плату за помещение, которое снимаете. Именно поэтому выгодно искать квартиру на долгий срок. Цены на недвижимость имеют тенденцию расти, и через даже полгода аренда идентичной квартиры может стоить уже в разы больше.

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По материалам Телеканал 24
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