Кличко рассказал, от чего будут зависеть тарифы на тепло

Переходить на рыночную модель работы теплопредприятий нужно поэтапно ввиду низкой платежеспособности населения и угрозы перебоев в жизнеобеспечении городов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Мэр столицы также отметил, что завершить отопительный сезон город планирует согласно графику. Впрочем, если погода будет как сейчас — «капризная» и холодная, — подавать тепло в дома киевлян будут исходя из среднесуточной температуры.

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«Этот отопительный сезон был непростым. Сильные морозы, снегопады, перепады температур. Тепловикам пришлось устранять много аварий, которые происходили из-за изношенности системы теплоснабжения. Как только позволит погода, мы продолжим программу модернизации, замену труб на наиболее аварийных участках. Напомню, что за два последних года город заменили более 230 километров труб на теплотрассах. Отмечу, очень важно, что благодаря совместной позиции мэров городов мы не допустили повышения тарифа на тепло в этом сезоне. Однако, основные вызовы нас ждут впереди. С 1 мая завершается действие постановления Правительства, которое позволяло предприятиям теплоснабжения покупать газ у НАК „Нафтогаз“ на приемлемых условиях», — отметил Кличко.

По его словам, введение рыночных основ для тепловиков — в целом прогрессивный шаг. Но начало реформы совпадает с пиком пандемии и низкой платежеспособностью людей.

Также остается неопределенным источник компенсации убытков теплопредприятий за этот отопительный сезон. Не говоря уже о судьбе многомиллиардных долгов за газ предприятиям теплоэнергетического комплекса.

«Поэтому, совместно с Правительством, мы должны оценить реальную возможность резкого перехода на новую модель работы именно сейчас. Оценить все риски и рассмотреть варианты поэтапных изменений. Убежден, что наша основная задача в этот сложный для страны период — не допустить каких-либо перебоев в жизнеобеспечении городов», — подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

В начале марта 2021 года подавляющее большинство (93%) граждан Украины считали, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышены. Только 3% считают их оптимальными, а 0,4% – заниженными.

Долги столичных потребителей за тепло и горячую воду на 1 марта выросли до 4,4 млрд грн. Самый большой долг на одно домохозяйство вырос до 204 тыс. грн.

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