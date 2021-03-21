Нацдепозитарий выплатит до 7 млн грн дивидендов

Национальный депозитарий Украины планирует выплатить от 4 млн грн до 7 млн грн дивидендов за счет прибыли за 2020 год.
Об этом НДУ сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
Данное решение планируется принять на общем собрании акционеров Нацдепозитария 26 апреля. При этом НДУ рассмотрит три варианта решения по выплате дивидендов с прибыли в 7 млн 925 тыс. 514,62 грн, полученной в прошлом году.
В частности, проект решения №1 предусматривает выплату 3 млн 962 тыс. 776,8 грн дивидендов, что в расчете на одну акцию составит 383,99 грн. Проект решения №2 предусматривает выплату 5 млн 944 тыс. 216,8 грн дивидендов, что в расчете на одну акцию составляет 575,99 грн. Проект решения №3 предусматривает выплату 7 млн 132 тыс. 977,6 грн дивидендов, что в расчете на одну акцию составит 691,18 грн.
Выплата дивидендов по результатам деятельности в 2020 году будет производиться через депозитарную систему Украины.
От утвержденного проекта решения по выплате дивидендов будет зависеть и сумма отчислений в резервный капитал ПАО «НДУ», в частности она соответственно составит: 3 млн 962 тыс. 737,82 грн, или 1 млн 981 тыс. 297,82 грн или 792 тыс. 537,02 грн.
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