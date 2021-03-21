Совокупный доход семьи министра экономики в прошлом году превысил ₴8 миллионов

Совокупный доход семьи министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко в 2020 году составил 8,047 млн грн, на посту министра Петрашко заработал 534,008 тыс. грн.

Об этом говорится в декларации Игоря Петрашко, обнародованной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Так, в декларации отмечается, что Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства заработал 534,008 тыс. грн. На предыдущем месте работы его зарплата в 2020 году составляла 6,099 млн грн. Таким образом, в течение года совокупная сумма заработанного Петрашко по основному месту работы составляла 6,633 млн грн. Также он получил 696,35 тыс. грн дохода в виде банковских процентов и 176,05 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

Отмечается, что жена министра, гражданка России Светлана Петрашко заработала по месту основной работы 698,431 тыс. грн.

Согласно декларации, министр совместно с женой владеет (с 17 января 2006 года) квартирой в Киеве общей площадью 86,6 кв. м. Также в пользовании супругов жилой дом площадью 409,2 кв. м и земельный участок в 1,51 га в селе Романков Обуховского района Киевской области. Стоимость дома – 1,739 млн грн.

Министру единолично принадлежат 50% жилого дома во Львове площадью 76,1 кв. м, гараж в городе Стрый Львовской области площадью 11 кв. м и паркоместо в Киеве площадью 10,8 кв. м.

Жена министра также имеет в собственности часть (33,34%) квартиры в Российской Федерации общей площадью 109,1 кв. м, оценочной стоимостью в 3,456 млн грн.

Что касается движимого имущества, то министр задекларировал в своей собственности автомобиль SUZUKI VITARA S 2016 года выпуска, стоимостью 673,2 тыс. грн и автомобиль LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT 2017 года выпуска, стоимостью 2,586 млн грн.

Жена министра владеет автомобилем TOYOTA LAND CRUISER 200 2020 года выпуска, стоимость автомобиля – 2,275 млн грн.

На банковских счетах семья Петрашко держит 2,204 млн в национальной валюте и 827,942 тыс. в долларах. Жена министра имеет на счету в банке 17,256 тыс. грн.

Что касается валютных счетов, то Петрашко имеет несколько счетов в Соединенных Штатах Америки, в частности, 827,749 тыс. долл. в банке Morgan Stanley. Также чиновник задекларировал 902 долл. на счету в Укргазбанке.

В декларации указаны собственные наличные средства министра в размере 510 тыс. долл. и 2,35 млн грн, жены министра – 395 тыс. долл. и 1,4 млн грн. В целом, согласно декларации, семья держит наличными 905 тыс. долл. и 3,75 млн грн.

Петрашко задекларировал мужские наручные часы Vacheron Constantin, приобретенные в 2009 году (стоимость не указана). В собственности жены чиновника есть ювелирные изделия фирмы Chopard с драгоценными камнями.

Как основные расходы семьи министр отметил оплату обучения в сумме 142,337 тыс. грн от 17 июня 2020 года и оплату 149,173 тыс. грн за отдых в январе 2020 года. А также добровольное пожертвование 1,160 млн грн, дата которого совпадает с датой оплаты за обучение.

В декларации указано, что семья Петрашко имеет двух сыновей.