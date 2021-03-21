Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дни

Среда на валютном рынке не привела к окончательной развязке по вопросу, что будет с курсом доллара в ближайшие дни.
С одной стороны, уже второй день котировки растут. И сегодня – ощутимее, чем это было во вторник. За день доллар на межбанке вырос с 27,83/27,85 до 27,91/27,93 гривен и лишь немного не дотянул до максимума в нашем утреннем прогнозе в 27,95 гривен. Хотя и были небольшие операции по фактически этому курсу.
С другой стороны – сказать, что это ажиотажный спрос на валюту и что “все пропало” – мы тоже не можем. Скорее, это все же ситуативная коррекция в ответ на ухудшение обстановки с коронавирусом в Украине и нежелание брать на себя дополнительные валютные риски у части бизнесов и самих банков. Нацбанк по прежнему предпочитает на рынок не выходить и интервенций не проводить. А утренние выходы Сити банка с покупкой доллара и стали катализатором дальнейшего роста котировок. Рынок пока явно не стабилизировался, чем и пользуются спекулянты и крупные продавцы, периодически играя “на повышение”. А часть крупных продавцов теперь начинает придерживать валюту с целью постараться по максимуму выжать из этой неопределенной ситуации.
Мы все же склонны думать, что это недолгая коррекция без далеко идущих изменений в части глобального тренда по курсу и ожидает в ближайший период стабилизацию спроса и предложения на межбанке.
Ход торгов:
Сегодня с самого утра спрос опять превышал предложение и старт межбанка прошел по котировкам 27,83/27,85 гривен за доллар, что уже было выше вчерашнего закрытия 27,79/27,81. Перекос опять не был столь критичен, но снова позволял продавцам постепенно подтягивать котировки вверх. А выход Сити банка с самого утра с покупкой доллара раззадорил как продавцов, так и спекулянтов.
В итоге, с утренних 27,83/27,85 доллар вырос к 11:00 до 27,845/27,86 гривен, к полудню – до 27,87/27,885. К обеду ситуация несколько стабилизировалась, спрос и предложение ненадолго выровнялись.
Но уже после 14 часов на торгах появились новые покупатели, и снова котировки поползли вверх до 27,88/27,895 к 15:00 и до 27,91/27,93 к концу сессии.
Главные события 24 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,91 / 27,93
евро – 33,01/ 33,03
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1833 / 1,1834
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