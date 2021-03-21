0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 381 0

Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дни

Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дни

Среда на валютном рынке не привела к окончательной развязке по вопросу, что будет с курсом доллара в ближайшие дни.

С одной стороны, уже второй день котировки растут. И сегодня – ощутимее, чем это было во вторник. За день доллар на межбанке вырос с 27,83/27,85 до 27,91/27,93 гривен и лишь немного не дотянул до максимума в нашем утреннем прогнозе в 27,95 гривен. Хотя и были небольшие операции по фактически этому курсу.

С другой стороны – сказать, что это ажиотажный спрос на валюту и что “все пропало” – мы тоже не можем. Скорее, это все же ситуативная коррекция в ответ на ухудшение обстановки с коронавирусом в Украине и нежелание брать на себя дополнительные валютные риски у части бизнесов и самих банков. Нацбанк по прежнему предпочитает на рынок не выходить и интервенций не проводить. А утренние выходы Сити банка с покупкой доллара и стали катализатором дальнейшего роста котировок. Рынок пока явно не стабилизировался, чем и пользуются спекулянты и крупные продавцы, периодически играя “на повышение”. А часть крупных продавцов теперь начинает придерживать валюту с целью постараться по максимуму выжать из этой неопределенной ситуации.

Мы все же склонны думать, что это недолгая коррекция без далеко идущих изменений в части глобального тренда по курсу и ожидает в ближайший период стабилизацию спроса и предложения на межбанке.

Ход торгов:

Сегодня с самого утра спрос опять превышал предложение и старт межбанка прошел по котировкам 27,83/27,85 гривен за доллар, что уже было выше вчерашнего закрытия 27,79/27,81. Перекос опять не был столь критичен, но снова позволял продавцам постепенно подтягивать котировки вверх. А выход Сити банка с самого утра с покупкой доллара раззадорил как продавцов, так и спекулянтов.

В итоге, с утренних 27,83/27,85 доллар вырос к 11:00 до 27,845/27,86 гривен, к полудню – до 27,87/27,885. К обеду ситуация несколько стабилизировалась, спрос и предложение ненадолго выровнялись.

Но уже после 14 часов на торгах появились новые покупатели, и снова котировки поползли вверх до 27,88/27,895 к 15:00 и до 27,91/27,93 к концу сессии.

Главные события 24 марта на валютном рынке:

  • Рост курса доллара с утренних 27,83/27,85 гривен до 27,91/27,93 к концу торгов.
  • Нацбанк не выходил на рынок.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8687 гривен, а официальный курс на 25 марта 2021 года установлен на уровне 27,8706 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,91 / 27,93
евро – 33,01/ 33,03

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1833 / 1,1834

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.