0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Кабмин увеличил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве

Кабмин увеличил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве

Кабинет Министров принял решение о перерасчете с 1 марта 2021 года ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Правительством принято решение о перерасчете в 2021 году размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего», — говорится в сообщении.

Как будет производиться перерасчет:

  • перечисление ежемесячных страховых выплат таким лицам будет проводиться с 1 марта 2021 года с применением коэффициента 1,11, что позволит увеличить размеры ежемесячных страховых выплат для более чем 200 тысяч человек;
  • выплаты будет увеличены в среднем на 437,5 грн (с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн).

Сообщается, что постановление правительства разработано во исполнение статьи 37 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и направлена на усиление социальной защиты пострадавших на производстве и членов их семей.

Для реализации постановления в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2021 год предусмотрены средства в сумме 789 млн грн, отметили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • Ежегодно Фонд социального страхования Украины компенсирует утраченный заработок для свыше 5 миллионов застрахованных лиц в связи с временной потерей трудоспособности.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.