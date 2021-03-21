Кабмин увеличил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве

Кабинет Министров принял решение о перерасчете с 1 марта 2021 года ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Правительством принято решение о перерасчете в 2021 году размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего», — говорится в сообщении.

Как будет производиться перерасчет:

перечисление ежемесячных страховых выплат таким лицам будет проводиться с 1 марта 2021 года с применением коэффициента 1,11, что позволит увеличить размеры ежемесячных страховых выплат для более чем 200 тысяч человек;

выплаты будет увеличены в среднем на 437,5 грн (с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн).

Сообщается, что постановление правительства разработано во исполнение статьи 37 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и направлена на усиление социальной защиты пострадавших на производстве и членов их семей.

Для реализации постановления в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2021 год предусмотрены средства в сумме 789 млн грн, отметили в министерстве.

Справка Finance.ua:

Ежегодно Фонд социального страхования Украины компенсирует утраченный заработок для свыше 5 миллионов застрахованных лиц в связи с временной потерей трудоспособности.

Пособие по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут верифицировать.

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