Кабмин увеличил ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве

Кабинет Министров принял решение о перерасчете с 1 марта 2021 года ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Правительством принято решение о перерасчете в 2021 году размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего», — говорится в сообщении.
Как будет производиться перерасчет:
Сообщается, что постановление правительства разработано во исполнение статьи 37 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и направлена на усиление социальной защиты пострадавших на производстве и членов их семей.
Для реализации постановления в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2021 год предусмотрены средства в сумме 789 млн грн, отметили в министерстве.
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