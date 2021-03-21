Уровень безработицы в Украине превысил 10%

В IV квартале 2020 количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 15,7 млн. лиц. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет – по 1,8 млн. лиц.

Об этом свидетельствуют результаты подсчетов Госстата.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,3%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил по 10,1%.



Скриншот: Госстат

По данным Центра Разумкова, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало шесть безработных (на 1 ноября 2019 года – три человека). По состоянию на 1 ноября 2020 года количество вакансий, заявленных работодателями, составило 68 тыс. единиц, что на 34% меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года

Справка Finance.ua:

В ВР зарегистрирован законопроект, которым предлагается выплачивать компенсацию работодателям за трудоустройство отдельных безработных.

Кабинет Министров усовершенствовал механизмы предоставления услуг населению Государственной службой занятости во время карантина. Какие изменения предусмотрены – читайте по ссылке.