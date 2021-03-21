59,7% малых и средних предпринимателей ожидают, что условия работы бизнеса станут лучше или не изменятся.
Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, проведенного Торгово-промышленной палатой Украины, результаты исследования были представлены на заседании совета организации 23 марта.
В целом, предприниматели ожидают, что 2021 год будет более благоприятным для бизнеса, чем прошлый. Оценивая 2020 год, 30,4% опрошенных респондентов ответили, что условия работы остались прежними или стали лучше.
Среди основных финансовых факторов, ограничивающих развитие бизнеса, предприниматели назвали сложности в налоговом администрировании, высокий размер единого социального взноса и тяжелый доступ к кредитным ресурсам.
Рынки. 100% экспортных стартапов как целевой рассматривают исключительно рынок ЕС. Компании, работающие на рынке от 5 до 10 лет, среди целевых в порядке приоритетности называют рынки ЕС, СНГ (исключая Россию), Ближний Восток, Китай, США, Канаду, Юго-Восточную Азию (кроме Китая), Южную Америку и Африку.
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