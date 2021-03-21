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Apple запатентовала умные часы с гибким дисплеем на ремешке

Apple запатентовала умные часы с гибким дисплеем на ремешке

Компания Apple запатентовала уникальный дизайн Apple Watch с ремешком в виде гибкого дисплея.

Об этом пишет MacRumors.

Соответствующий патент обнаружили в базе Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Патент получил название «Дисплейные модули и системные приложения» (Display Module and System Applications). В документе описывается устройство с гибким дисплеем, который охватывает всю площадь ремешка и циферблата. Утверждается, что гибкий дисплей достаточно мягок, чтобы заменить обычный ремешок и оставаться достаточно комфортным для руки пользователя.

Изображение: MacRumors

В документе также подразумевается, что область отображения часов не ограничена строго циферблатом. Один из вариантов исполнения подразумевает отображение дополнительной информации на ремешке. Тем не менее, также предусматриваются классического формата наручные часы с изменяемым дизайном ремешка. С его помощью пользователи смогут создавать уникальные образы для своих устройств.

Компания отмечает, что OLED-дисплеи могут оставаться уязвимыми к воздействию влаги и воздуха без стеклянной крышки, но, по их мнению, некоторые технологии могут сделать дисплеи подходящими для нового дизайна.

У Apple пока нет опыта по выпуску и обслуживанию устройств с гибкими дисплеями, но, по слухам, компания работает над смартфоном с гибким дисплеем. Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что компания выпустит первое подобное устройство в 2023 году. Предположительно, в развёрнутом виде смартфон будет сопоставим с размером iPad Mini.

По материалам 3dnews.ru
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