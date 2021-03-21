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В Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей

В Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей

В Украине хотят разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. В Верховной Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей в соответствии с законопроектом № 2195.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

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Указанный закон предусматривает, что торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предполагается из любой точки; информация об аукционе и лотах будет сразу в интернете.

Отмечается, что организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Предполагается, что информация об участниках до завершения аукциона — конфиденциальная. Торговаться смогут не менее двух человек.

Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены.

Торги будут проходить в три раунда: один раунд — одно повышение ставки. Минимальный шаг — не менее 1% стартовой цены лота.

Указано, что фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Напомним, в начале февраля комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Раде принять этот проект закона во втором чтении.

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По материалам РБК-Украина
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