В Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей

В Украине хотят разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. В Верховной Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей в соответствии с законопроектом № 2195.
Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».
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Указанный закон предусматривает, что торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предполагается из любой точки; информация об аукционе и лотах будет сразу в интернете.
Отмечается, что организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.
Предполагается, что информация об участниках до завершения аукциона — конфиденциальная. Торговаться смогут не менее двух человек.
Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены.
Торги будут проходить в три раунда: один раунд — одно повышение ставки. Минимальный шаг — не менее 1% стартовой цены лота.
Указано, что фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.
Напомним, в начале февраля комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Раде принять этот проект закона во втором чтении.
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