В Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей

В Украине хотят разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. В Верховной Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей в соответствии с законопроектом № 2195.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Читайте также: Рынок земли в Украине: эксперты рассказали, сколько будет стоить гектар

Указанный закон предусматривает, что торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предполагается из любой точки; информация об аукционе и лотах будет сразу в интернете.

Отмечается, что организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Предполагается, что информация об участниках до завершения аукциона — конфиденциальная. Торговаться смогут не менее двух человек.

Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены.

Торги будут проходить в три раунда: один раунд — одно повышение ставки. Минимальный шаг — не менее 1% стартовой цены лота.

Указано, что фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Реклама

Напомним, в начале февраля комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Раде принять этот проект закона во втором чтении.

Справка Finance.ua:

Почти все владельцы земельных паев не планируют продавать свою землю в ближайшие годы.