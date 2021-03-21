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В этом году «Укрзализныця» должна вернуть $300 млн кредита

В этом году «Укрзализныця» должна вернуть $300 млн кредита

В 2021 году АО «Укрзализныця» должна вернуть почти $300 млн кредитов, в 2023 году – почти $600 млн.

Об этом говорится в интервью Mind с экс-главой «Укрзализныци» Владимиром Жмаком.

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Жмак заверил, что сейчас идет работа над тем, чтобы самый сложный кредит от «Ощадбанка» – на $200 млн под 12% годовых (обязательства наступают летом) – заменить более дешевым.

Также экс-глава УЗ заверил, что финансовых проблем у компании нет. Есть большой портфель проблемных кредитов (до 40 млрд грн), но компания работает над его реструктуризацией. Зарплата выплачивается работникам вовремя (дважды в месяц), задержек по выплатам не было и не предвидится.

Задолженности есть по матпомощи, потому что в компании упали объемы грузоперевозок из-за плохих погодных условий и сильных морозов, продолжавшихся в течение трех недель. После улучшения погодных условий компания будет наращивать грузоперевозки, заверил журналистов Владимир Жмак.

По материалам Mind
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