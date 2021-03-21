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В ЕБРР назвали проекты в Украине, в которые намерены инвестировать деньги

В ЕБРР назвали проекты в Украине, в которые намерены инвестировать деньги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен поддержать инвестициями ряд важных проектов в Украине, в частности модернизацию транспортной инфраструктуры и энергетический сектор.

Об этом шла речь во время встречи главы Министерства финансов Сергея Марченко с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, сообщает пресс-служба Минфина.

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Одиль Рено-Бассо заявила, что в дальнейшем сотрудничестве с ЕБРР важным вопросами будут поддержка реализации Банком проектов в публичном секторе, увеличение уровня инвестиций для реализации проектов модернизации и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры в Украине, поддержка энергетического сектора и других важных проектов.

Марченко отметил, что в Украине заинтересованы в скорейшей стабилизации рынка энергетики, и добавил о возможности выпуска облигаций, гарантированных государством на международных рынках капиталов для покрытия долга перед производителями альтернативной энергии в первом полугодии 2021 года.

«В прошлом году во время пандемии мы имели ряд карантинных ограничений, однако мы смогли заключить соглашения по важным проектам, таким как «Проект развития АО «Укрпочта» (логистическая сеть и сельские отделения) и «Развитие трансъевропейской транспортной сети». Также я хочу поблагодарить ЕБРР за проекты по поддержке ликвидности ГП «Украэрорух» и АО «Укрзализныця», — сказал министр финансов.

Кроме того, на встрече обсуждалась тема присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

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По материалам Корреспондент.net
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