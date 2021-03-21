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Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2020

Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2020

Правительство одобрило отчет Министерства финансов о выполнении государственного бюджета за 2020 год с дефицитом в 217,6 млрд грн или 5,3% ВВП.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.

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Согласно отчету Минфина, доходы госбюджета-2020 перевыполнены на 54 млрд грн и составили 1076 млрд грн.

Расходы составили 1,288 трлн грн, объемы возвращения кредитов – 9,517 млрд грн, объемы предоставления кредитов – 15,034 млрд грн.

Таким образом дефицит госбюджета-2020 составил 217,61 млрд грн или 5,3% ВВП при плане 7,5% ВВП.

При этом обеспечено финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и расходов из Фонда COVID-19.

Госбюджет-2020 был утвержден в декабре 2019 года. Однако беспрецедентный уровень неопределенности на фоне коронакризиса привел к стремительному ухудшению деловых и потребительских ожиданий, что создало значительные риски для развертывания мировой рецессии.

Поэтому в марте 2020 года правительство пересмотрело макроэкономический прогноз. Так, была снижена прогнозная динамика основных макроэкономических показателей, а в прошлом году в апреле внесены соответствующие изменения в госбюджет, которые дали возможность отреагировать на вызовы, в которых оказалась Украина.

По материалам Финансовый клуб
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