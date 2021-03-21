Как вернуть деньги за товар во время карантина

Покупатели могут столкнуться с проблемой при возврате купленного товара из-за карантина, поскольку он длится три недели, а по закону вещь можно вернуть в течение 14 дней.
Как действовать в этих случаях, рассказала глава правления организации по вопросам защиты прав потребителей Елена Куликова.
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“Наш потребитель оказывается в очень непростой ситуации, потому что, к сожалению, прямой какой-то нормы, которая бы действовала в условиях карантина, нет. Если доходит до суда, то нужно тоже понимать, что предприниматель, если не хочет принимать товар и возвращать деньги, может сослаться на условия непреодолимой силы, то есть форс-мажор. Но при этом не стоит забывать, что нашего потребителя никто не лишает этих 14 дней”, — сказала она.
Что делать:
Если продавец не хочет возвращать или принимать товар – в таком случае у вас на руках есть письмо с уведомлением, в котором вы продемонстрировали, что хотите вернуть товар. Тогда можно обратиться в Госпродпотребслужбу за разъяснением этой ситуации и помощью.
Вернуть деньги за товар, купленный в интернете: чтобы иметь возможность вернуть купленный товар онлайн, покупатель должен обратить внимание на такие моменты:
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