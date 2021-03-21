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Как вернуть деньги за товар во время карантина

Как вернуть деньги за товар во время карантина

Покупатели могут столкнуться с проблемой при возврате купленного товара из-за карантина, поскольку он длится три недели, а по закону вещь можно вернуть в течение 14 дней.

Как действовать в этих случаях, рассказала глава правления организации по вопросам защиты прав потребителей Елена Куликова.

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“Наш потребитель оказывается в очень непростой ситуации, потому что, к сожалению, прямой какой-то нормы, которая бы действовала в условиях карантина, нет. Если доходит до суда, то нужно тоже понимать, что предприниматель, если не хочет принимать товар и возвращать деньги, может сослаться на условия непреодолимой силы, то есть форс-мажор. Но при этом не стоит забывать, что нашего потребителя никто не лишает этих 14 дней”, — сказала она.

Что делать:

  • в обязательном порядке нужно сохранить чек, в нем всегда есть адрес продавца;
  • нужно написать письмо, желательно с уведомлением, о том, что вы намерены вернуть товар в рамках 14 дней;
  • когда истечет срок карантина, нужно повторно обратиться к продавцу с этим требованием.

Если продавец не хочет возвращать или принимать товар – в таком случае у вас на руках есть письмо с уведомлением, в котором вы продемонстрировали, что хотите вернуть товар. Тогда можно обратиться в Госпродпотребслужбу за разъяснением этой ситуации и помощью.

Справка Finance.ua:

Вернуть деньги за товар, купленный в интернете: чтобы иметь возможность вернуть купленный товар онлайн, покупатель должен обратить внимание на такие моменты:

  • заказывать товары на известных интернет-площадках, которые работают не один год;
  • обращать внимание на отзывы покупателей, если их совсем нет – лучше не рисковать;
  • если интернет-магазин незнаком, проверить название юридического лица-владельца и адрес склада.
  • производить оплату только после получения и осмотра товара на почте или с курьерской доставкой. Если он вам не подходит, можно его не оплачивать. Расходы на пересылку в оба конца в этом случае взимаются с продавца;
  • требовать чек или товарную накладную и гарантийный талон;
  • учитывать, что есть ряд обстоятельств, когда товары, купленные через интернет, нельзя вернуть (ч. 5 ст. 13 закона о защите прав потребителей). Например, лотереи, доставка периодики или товары, цена на которые зависит от котировок на финансовом рынке.

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По материалам Телеканал новин 24
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