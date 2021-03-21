Правительство оставляет неизменным тариф на электроэнергию

Кабмин примет решение относительно неизменного льготного тарифа на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-ч.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 24 марта.
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«Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для украинцев останется без изменений, то есть 1,68 гривны. Государственная компания „Энергоатом“ продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене», — сообщил премьер.
Он добавил, что в то же время правительство разрешит «Энергоатому» полноценно работать на рынке, «что даст компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций».
Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВТ-ч.
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