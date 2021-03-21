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Правительство оставляет неизменным тариф на электроэнергию

Правительство оставляет неизменным тариф на электроэнергию

Кабмин примет решение относительно неизменного льготного тарифа на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 24 марта.

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«Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для украинцев останется без изменений, то есть 1,68 гривны. Государственная компания „Энергоатом“ продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене», — сообщил премьер.

Он добавил, что в то же время правительство разрешит «Энергоатому» полноценно работать на рынке, «что даст компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций».

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Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется 1,68 грн за кВТ-ч.

Справка Finance.ua:

  • В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/КВт.ч для населения на первые 100 кВт. ч и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.
  • Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением от 6 января 2021 отменила ряд льгот на электроэнергию.

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По материалам Економічна Правда
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