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Рынок газа в феврале: облгазы увеличили отбор газа из ГТС в четыре раза

Рынок газа в феврале: облгазы увеличили отбор газа из ГТС в четыре раза

В феврале 2021 года участники рынка газа отобрали из газотранспортной системы 436 млн кубометров газа на сумму 4,04 млрд грн. Из них 87%, или 3,5 млрд грн, составляет доля облгазов. По сравнению с январем отборы газа в феврале 2021 г. выросли в четыре раза.

Об этом пишет ООО Оператор ГТС Украины.

«Неэффективность менеджмента некоторых операторов газораспределительных сетей (обл- и горгазов) и непрозрачная политика закупок газа для собственных нужд привели к кризисной ситуации на рынке газа в начале февраля 2021 года. Правительство и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) были вынуждены принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить перебоев поставок газа украинским потребителям», — говорится в сообщении.

Участники рынка природного газа получили на период феврале-марте 2021 отсрочку платежей за образованные негативные небалансы до 90 дней (ранее этот период составлял до 20 дней).

Включая задолженность за предыдущие периоды и новые начисления к оплате операторы ГРС должны рассчитаться с ОГТСУ на сумму 5,11 млрд грн. Из них 3,56 млрд грн (70%) составляют долги, образованные из 1 января 2020 г. по 17 февраля 2021 г., и 1,55 млрд грн — начисления к уплате с отсрочкой 90 дней.

Лидеры среди должников: Донецкоблгаз (+175 млн грн) и Тернопольгоргаз (+70 млн грн), которые демонстрируют наибольший прирост начислений за отобранный газ. Совокупно их задолженность и начисления к уплате достигают 1 248 млн грн (803 млн грн — Донецкоблгаз и 445 млн грн Тернопольгоргаз).

Эти два оператора ГРС стабильно демонстрируют негативную динамику накопления долгов и даже не пытаются урегулировать свои негативные небалансы.

«Уровень задолженности облгазов перед ОГТСУ критический. Проблема требует срочного решения, поскольку ставит под угрозу бесперебойное снабжение газа потребителям Украины, — прокомментировал генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. — С такими долгами Оператор ГТС будет не в состоянии осуществлять капитальные инвестиции и финансировать в полном объеме необходимые ремонты».

Справка Finance.ua:

  • Проблема неуплаты за небалансы, образованные из-за несанкционированного отбора газа операторами ГРС, остается нерешенной с 2015 года. Это привело к накоплению безнадежной задолженности у предыдущего оператора ГТС (АО «Укртрансгаз») в размере более 44 млрд грн за период с 2015 по 2019 год.
По материалам Finance.UA
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