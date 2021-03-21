Ryanair не будет требовать паспорта вакцинации от пассажиров

Лоукостер Ryanair не будет требовать от своих пассажиров так называемый «зеленый цифровой сертификат» («зеленый паспорт») вакцинации от COVID-19.

Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннес на пресс-конференции в Италии в ходе представления летнего плана полетов.

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«Решение требовать сертификат вакцинации — это компетенция отдельных государств, а не авиакомпании», — цитирует АРА директора Ryanair.

Также сообщается, что пассажиры будут занимать все места во время перелетов лайнерами Ryanair. В то же время они будут вынуждены носить маски на борту самолета.

«Наши самолеты оборудованы фильтрами, которые гарантируют смену воздуха каждые три минуты. Качество воздуха сравнимо с операционной комнатой», — заявил МакГиннес.

Напомним, сейчас в мире, в частности в ЕС, ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации. Европейская комиссия 17 марта определилась с функциями и содержанием своих паспортов вакцинации против коронавируса, которые позволят жителям стран-членов путешествовать без ограничений.

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