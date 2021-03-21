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Ryanair не будет требовать паспорта вакцинации от пассажиров

Ryanair не будет требовать паспорта вакцинации от пассажиров

Лоукостер Ryanair не будет требовать от своих пассажиров так называемый «зеленый цифровой сертификат» («зеленый паспорт») вакцинации от COVID-19.

Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннес на пресс-конференции в Италии в ходе представления летнего плана полетов.

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«Решение требовать сертификат вакцинации — это компетенция отдельных государств, а не авиакомпании», — цитирует АРА директора Ryanair.

Также сообщается, что пассажиры будут занимать все места во время перелетов лайнерами Ryanair. В то же время они будут вынуждены носить маски на борту самолета.

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«Наши самолеты оборудованы фильтрами, которые гарантируют смену воздуха каждые три минуты. Качество воздуха сравнимо с операционной комнатой», — заявил МакГиннес.

Напомним, сейчас в мире, в частности в ЕС, ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации. Европейская комиссия 17 марта определилась с функциями и содержанием своих паспортов вакцинации против коронавируса, которые позволят жителям стран-членов путешествовать без ограничений.

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По материалам УКРИНФОРМ
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