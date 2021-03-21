Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по защите национальных интересов в сфере авиадвигателестроения.
Указ № 108/2021 от 23 марта опубликован на сайте Президента.
Указ предусматривает введение в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года „О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиадвигателестроения“, введенного в действие указом Президента Украины от 6 марта 2018 года № 58».
Текст указа не опубликован. Ему присвоен гриф «для служебного пользования».
Впрочем, именно по итогам заседания СНБО 11 марта его секретарь Алексей Данилов заявлял, что предприятие «Мотор Сич» в Запорожье будет возвращено в собственность Украинскому государству. Это предприятие занимается разработкой, производством, ремонтом и сервисным обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом Президента, возложен на секретаря СНБО. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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