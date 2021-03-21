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Intel потратит $20 млрд на строительство двух заводов по выпуску микросхем в США

Intel потратит $20 млрд на строительство двух заводов по выпуску микросхем в США

Компания Intel объявила, что потратит $20 млрд на строительство двух новых заводов по производству микросхем, в Окотилло, штат Аризона.

Как сообщает CNBC, акции Intel выросли на 5%.

Это объявление было сделано во время глобальной нехватки чипов в мире, которая охватила отрасли от автопрома до электроники.

«Intel была и останется ведущим разработчиком технологических процессов, крупным производителем полупроводников и ведущим поставщиком кремния во всем мире», – заявил новый глава компании Пэт Гелсингер.

Intel также заявила, что будет выступать в качестве партнера по производству для других компаний, производящих микросхемы, которые сосредоточены на разработке полупроводников. Intel заявила, что ее дочернее предприятие будет называться Intel Foundry Services, его будет возглавлять Рандхир Такур, нынешний старший вице-президент Intel.

Как ожидается, клиентами Intel могут быть такие компании, как Amazon, Google, Microsoft и Qualcomm.

На данный момент у Intel есть четыре завода по выпуску микросхем в США, компания также имеет производственные мощности в Ирландии, Израиле и фабрику в Китае. Компания пообещала объявить о следующем этапе расширения мощностей в США, Европе и других регионах мира в течение года.

Новое предприятие Intel предложит альтернативу азиатским заводам по производству микросхем в США и Европе.

По материалам Mind
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