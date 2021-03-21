Intel потратит $20 млрд на строительство двух заводов по выпуску микросхем в США

Компания Intel объявила, что потратит $20 млрд на строительство двух новых заводов по производству микросхем, в Окотилло, штат Аризона.
Как сообщает CNBC, акции Intel выросли на 5%.
Это объявление было сделано во время глобальной нехватки чипов в мире, которая охватила отрасли от автопрома до электроники.
«Intel была и останется ведущим разработчиком технологических процессов, крупным производителем полупроводников и ведущим поставщиком кремния во всем мире», – заявил новый глава компании Пэт Гелсингер.
Intel также заявила, что будет выступать в качестве партнера по производству для других компаний, производящих микросхемы, которые сосредоточены на разработке полупроводников. Intel заявила, что ее дочернее предприятие будет называться Intel Foundry Services, его будет возглавлять Рандхир Такур, нынешний старший вице-президент Intel.
Как ожидается, клиентами Intel могут быть такие компании, как Amazon, Google, Microsoft и Qualcomm.
На данный момент у Intel есть четыре завода по выпуску микросхем в США, компания также имеет производственные мощности в Ирландии, Израиле и фабрику в Китае. Компания пообещала объявить о следующем этапе расширения мощностей в США, Европе и других регионах мира в течение года.
Новое предприятие Intel предложит альтернативу азиатским заводам по производству микросхем в США и Европе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)14 ч. назад - 1660 21
Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют одобрить законВчера, 15:16 - 1161 17
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи8 ч. назад - 1950 12
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проезд6 ч. назад - 752 9
В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса11 ч. назад - 379 8
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентов9 ч. назад - 5291 3
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи8 ч. назад - 1950 12
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)14 ч. назад - 1660 21
«Укрпочте» запретили повышать тарифы11 ч. назад - 1316 2
Выплаты ФЛПам: предложили механизм и суммы12 ч. назад - 1128
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли10 ч. назад - 123
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 382
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1257 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 576 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1909 2