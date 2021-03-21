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Отрасли, показавшие самое глубокое падение объемов производства в 2020 году - Данилишин

Отрасли, показавшие самое глубокое падение объемов производства в 2020 году - Данилишин

Самое глубокое падение объемов производства в отраслевом разрезе в 2020 году продемонстрировали отрасли, наиболее зависимые от ограничений, введенных государством в связи с мерами по противодействию распространению эпидемии.

Об этом пишет Богдан Данилишин на странице в facebook.

  • транспорт (-16,4%),
  • временное размещение и организация питания (-28,5%),
  • предоставление других услуг (-23,1%).
  • сельское хозяйство (-11,5% в 2020 году).

В январе-феврале индекс сельскохозяйственного производства снизился на 6,1% к соответствующему периоду прошлого года (в январе-феврале 2020 года составил +0,1%, в январе 2021 г. “-”5,7%).

Последствия. Более низкий урожай и сокращение производства продукции животноводства может отразиться на росте цен на продукты питания и напитки, доля которых составляла почти 40% в структуре конечных потребительских расходов домохозяйств в 2019 году.

В то же время, по нашим оценкам, влияние данного фактора на общий рост потребительских цен будет временным, а повышение цен по продовольственной группе товаров будет замедляться после поступления на рынок продукции нового урожая.

В течение 2 полугодия экономика Украины постепенно восстанавливалась после самого глубокого с 2015 года падения во 2 квартале 2020 года (-11,2% в годовом измерении) и завершила 4 квартал 2020 года со снижением на 0,5% к соответствующему кварталу предыдущего года.

Падение экономики Украины в 2020 году по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы:

  • Польшей (-2,8%),
  • Чехией (-5,6%),
  • Венгрией (-5,1%),
  • Румынией (-3,9%),
  • Россией (-3,1%).

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По материалам Finance.UA
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