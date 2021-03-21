НБУ составил график своп-аукционов на второй квартал

Национальный банк обнародовал график проведения аукционов своп процентной ставки во II квартале 2021 года.

По данным НБУ, эти аукционы имеют целью содействие формированию механизмов хеджирования процентного риска на финансовом рынке.

Поэтому Нацбанк сохранил частоту аукционов во II квартале: они будут проходить в каждую вторую и четвертую среду месяца, один сроком на 1 или 2 года, второй — на более длительный срок (3, 4 или 5 лет).

Первый своп-аукцион состоится 7 апреля (сроком на 2 года), второй — 21 апреля (на 3 года). Следующие аукционы пройдут 12 мая (на 1 год), 26 мая (на 4 года), 9 июня (на 2 года) и 23 июня (на 5 лет).

НБУ также решил сохранить объемы условной суммы, которая будет предлагаться на своп-аукционах, установив границу на уровне 500 млн грн на один аукцион.

Подробные параметры и результаты аукционов будут публиковаться на официальном веб-сайте Нацбанка.

В июле прошлого года Национальный банк провел первый своп-аукцион. По состоянию на 23 марта 2021 года состоялось 11 таких аукционов, на которых регулятор заключил с банками соглашения на 16,5 млрд грн.

Из них сделки сроком на 2 года составили около 2,6 млрд грн, на 3 года — 8 млрд грн, на 4 года — 4 млрд грн и на 5 лет — 2 млрд грн. В целом такие операции НБУ провели 16 банков.

Главной задачей этих аукционов остается содействие запуску рынка операций процентного свопа как важной предпосылки для развития долгосрочного кредитования в Украине.