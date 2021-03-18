Межбанк: с самого утра спрос превышал предложение

Вторник прошел на валютном рынке очень активно и завершился по курсу доллара на уровне верхней границы утреннего прогноза Finance.ua — 27,79/27,81 гривен.
Нацбанк на торги не выходил, хотя после обеда часть клиентов все же занервничали и даже задумались о необходимости его выхода на торги с интервенцией. Но затем выход Укрэксимбанка с продажей доллара сбил ажиотаж, хотя и не закрыл весь спрос на валюту.
Рост спроса произошел за счет выхода как крупных покупателей, так и мелких компаний, которые закрывают свои валютные обязательства на фоне усиления карантинных мер в стране.
Мы не видим в этом чего-то очень страшного, так как объемы этого спроса не были настолько критичными, чтобы «взорвать» котировки межбанка. Бизнес перестраивается в условиях жесткого локдауна и это будет еще продолжаться несколько дней. Но паники, подобной мартовской 2020 года — на рынке не наблюдается. Finance.ua не видит пока оснований для существенных скачков курса и призывает всех быть более спокойными в данной ситуации.
Ход торгов:
Если вчера на торгах наблюдалось относительное затишье, то сегодня с самого утра спрос превышал предложение. Перекос не был столь критичен, но позволял продавцам постепенно подтягивать котировки вверх. А умелый выкуп спекулянтами на первом этапе сессии всех дешевых предложений позволил им в этот раз сыграть «на повышение».
В итоге, с утренних 27,66/27,68 доллар вырос к 11:00 до 27,69/27,71 гривен, а к обеду — до 27,73/27,745 и выше. Часть продавцов периодически снимали свои заявки, чтобы несколько «напугать» покупателей и заодно дополнительно заработать, продавая впоследствии валюту дороже. Это им удалось.
После обеда спрос сохранялся, а предложение было явно дозированным. Это разогнало курс до 27,76/27,78 гривен к 15 часам, а часть сделок проходило и выше в пределах 27,80 гривен. Государственный Укрэксимбанк воспользовался этой ситуацией и стал «добровольным» помощником Нацбанка, выйдя с продажей по 27,83 гривны и закрыв наиболее «напуганных» покупателей. В итоге, курс остановился на отметке 27,79/27,81 гривен за доллар к 16 часам и продержался в этих пределах уже до самого конца сессии.
Главные события 23 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,78 / 27,80
евро — 33,00 / 33,03
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1867 / 1,1868
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