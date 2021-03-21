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В США готовят новый пакет поддержки экономики на 3 трлн долларов

В США готовят новый пакет поддержки экономики на 3 трлн долларов

В США экономические советники президента Джо Байдена готовят новый пакет мер по поддержке экономики на 3 трлн долларов. Он будет направлен на долгосрочную перспективу и коснется развития национальной инфраструктуры и перехода к чистой энергетики.

Об этом сообщает The New York Times.

Новый пакет мер по поддержке экономики разобьют на несколько пакетов поменьше.

Первый пакет – развитие инфраструктуры, в частности чистой энергетики и 5G. Деньги пойдут на широкополосную связь в сельской местности, повышение квалификации миллионов работников, строительство доступных и энергоэффективных жилых домов. Около 1 трлн долларов намерены потратить на строительство дорог, мостов, железных дорог, портов, станций зарядки электромобилей, модернизацию электросетей.

Второй пакет – социальная сфера. Деньги потратят на бесплатное образование в общественных колледжах, общедоступных детских садах и национальную программу оплачиваемых отпусков.

По материалам РБК-Украина
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