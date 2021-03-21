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Страны ЕС поддержали проект «паспорта COVID-вакцинации»

Страны ЕС поддержали проект «паспорта COVID-вакцинации»

Страны Евросоюза поддержали проект цифрового зеленого сертификата COVID-вакцинации.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.

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“Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зеленого цифрового сертификата в ЕС. Однако чтобы обеспечить его создание до июня, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию, нашим техникам и юристам предстоит выполнить колоссальную работу”, – сказал Марош Шефчович.

Напомним, что ранее в ЕС представили проект цифрового сертификата о COVID-вакцинации. Сертификат будет содержать данные о тестах на COVID-19, а также о сроках перенесенной болезни.

По материалам Корреспондент.net
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