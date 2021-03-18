Тенденции: год карантина в Киеве в цифрах

Киев официально в «красной зоне». Горожане снова переехали работать домой, кафе и рестораны работают только на вынос, общественный транспорт ходит полупустой, а пробки на дорогах — растут.

Аналитики портала ЛУН Город проанализировали, как ограничения из-за коронавируса повлияли на жизнь киевлян за год.

Как изменилась мобильность:

количество пассажиров метро Киева не вернулось к докарантинному уровню. В феврале 2020 было более 38 миллионов, в феврале 2021 — более 26 миллионов;

пробки на дорогах Киева быстро догнали и перегнали докарантинный уровень. По данным сервиса TomTom, уже в июне задержка в пути превысила доковидные показатели. Небольшое снижение было лишь в августе — в пик отпусков;

наименее мобильными киевляне были в апреле 2020 и максимально мобильными в теплое время года.



Инфографика: ЛУН



Инфографика: ЛУН

Влияние карантина на привычки:

труднее всего из-за ковида пришлось кинотеатрам. Едва ли не наибольшую востребованность ощутили службы доставки. Оценили уровень посещаемости кинотеатров по объемам купленного зрителями попкорна. В апреле, мае, июне 2020 с продажей попкорна было совсем грустно. С июля началось постепенное восстановление, но до докарантинного уровня, к сожалению, еще далеко;

относительно доставки блюд из кафе и ресторанов — здесь карантин помог, с марта 2020 начался рост с 75% до 89%. И потом в течение года показатели были примерно на одном уровне.



Инфографика: ЛУН

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