Тенденции: год карантина в Киеве в цифрах

Киев официально в «красной зоне». Горожане снова переехали работать домой, кафе и рестораны работают только на вынос, общественный транспорт ходит полупустой, а пробки на дорогах — растут.
Аналитики портала ЛУН Город проанализировали, как ограничения из-за коронавируса повлияли на жизнь киевлян за год.
Как изменилась мобильность:
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Влияние карантина на привычки:
Инфографика: ЛУН
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