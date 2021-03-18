Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта «Измаил»

Мининфраструктуры обсуждает состояние подготовки проекта и условия концессии порта «Измаил» с потенциальным частным партнером — грузинской компанией GIG HOLDING.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания по реализации проекта концессии.
В совещании, кроме министра Владислава Криклия, также приняли участие директор Команды поддержки реформ Мининфраструктуры Ирина Кошель, директор ГП «Измаильский МТП» Андрей Ерохин, гендиректор компании GIG HOLDING Давид Бежуашвили, другие представители Министерства, АМПУ и компании Ernst&Young.
«Участники совещания обсудили состояние подготовки проекта концессии и выслушали намерения потенциального частного партнера по разработке соответствующего технико-экономического обоснования (ТЭО)», — говорится в сообщении.
Измаильский морской торговый порт расположен на левом берегу Килийского устья реки Дунай в Одесской области. Причальная линия морского порта составляет 2,6 км (24 причала и 5 берегоукреплений). Объект обслуживается одной железнодорожной станцией с 3-мя железнодорожными въездами.
Грузооборот порта Измаил в 2019 году составил 4,3 млн тонн, в 2020-м — более 3 млн тонн. Пропускная способность терминалов порта достигает 9,3 млн тонн, имеющийся пассажирский комплекс способен обслужить до 0,15 млн пассажиров в год.
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