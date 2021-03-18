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Население продает доллары - Данилишин

Население продает доллары - Данилишин

На наличном валютном рынке в течение недели 15-19 марта объем чистого предложения иностранной валюты вырос по сравнению с прошлой неделей. Это позволило банкам увеличить объем чистой покупки валюты с начала марта до 53 млн долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, курс гривны на межбанковском валютном рынке за неделю практически не изменился. Интервенции НБУ по покупке валюты составили на прошлой неделе 30,5 млн долларов (сальдо интервенций с начала года +270,5 млн долларов).

Напомним, в начале марта на наличном рынке наблюдается преобладание предложения валюты над спросом.

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По материалам РБК-Украина
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