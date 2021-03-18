Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют одобрить закон

В Украине хотят с помощью подачи «нулевой декларации» предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект №5153.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.
Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.
По словам главы комитета Даниила Гетманцева, принятие проекта позволит привлечь в экономику дополнительные ресурсы для ее активизации и повысит налоговую культуру граждан.
Согласно закону, в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года будет проведено однократное (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.
Сбор по этому декларированию будет определяться по следующим ставкам:
«По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект… № 5153», — указано в сообщении.
Напомним, в конце сентября 2020 года Гетманцев анонсировал, что к регистрации в Верховной Раде Украины готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.
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