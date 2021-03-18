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Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют одобрить закон

Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют одобрить закон

В Украине хотят с помощью подачи «нулевой декларации» предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект №5153.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, принятие проекта позволит привлечь в экономику дополнительные ресурсы для ее активизации и повысит налоговую культуру граждан.

Согласно закону, в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года будет проведено однократное (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор по этому декларированию будет определяться по следующим ставкам:

  • 5% относительно валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
  • 9% относительно валютных ценностей, размещенных за рубежом;
  • 2,5% относительно стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.

«По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект… № 5153», — указано в сообщении.

Напомним, в конце сентября 2020 года Гетманцев анонсировал, что к регистрации в Верховной Раде Украины готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.

По материалам РБК-Украина
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