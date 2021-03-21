Оборот розничной торговли в феврале вырос на 5,6% - Минэкономики

В феврале 2021 года рост оборота розничной торговли составил 5,6% (3,5% в январе 2021 года) даже на фоне достаточно высокой базы сравнения прошлого года (15,7% в феврале 2020 года).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что товарооборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2021 года вырос на 4,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

«Положительная динамика отрасли, в первую очередь, является свидетельством восстановления активности в большинстве сфер экономики и улучшения потребительских настроений населения. Также положительным факторами влияния является увеличение социальных стандартов и поддержка со стороны государства бизнеса и населения», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий за январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Киевской (на 11,9%), Черниговской (на 8,3%), Черновицкой (на 7, 8%), Одесской (на 7,7%), Запорожской (на 7,6%), Закарпатской (на 7,1%), Днепропетровской и Винницкой (на 7%), Тернопольской (на 6,7%), Полтавской (на 5,9%), Ивано-Франковской (на 5,0%), Луганской (на 4,4%) областях и в Киеве (на 4%).