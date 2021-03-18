Неполный рабочий день: в Гоструда объяснили нюансы (инфографика)

О работе на условиях неполного и ненормированного рабочего времени напоминает Управление Гоструда в Кировоградской области.
Разъяснения дает главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда Управления Гоструда в области Анна Царенко.
Различают неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.
При неполном рабочем дне работник ежедневно работает меньшее количество времени, чем это нужно по графику или по правилам внутреннего трудового распорядка. Пример – не восемь часов, а четыре.
При неполной рабочей неделе вместо сокращения продолжительности рабочего дня может быть сокращено количество рабочих дней в течение недели. В частности, может быть оговорена соглашением работа через день и др..
Система труда в условиях неполного рабочего времени:
Собственник или уполномоченный им орган обязаны установить неполное рабочее время по их заявлениям:
Кроме этого, работа на условиях неполного рабочего времени может устанавливаться для пенсионеров, инвалидов, других лиц, которые по состоянию здоровья не могут работать в течение полного рабочего дня.
Продолжительность ежедневной работы, как правило, не может быть меньше 4 часов, а рабочей недели — 20 — 24 часов соответственно при 5- и 6-дневной рабочей неделе.
Ненормированный рабочий день является одним из условий труда некоторых категорий работников, работа которых в связи со спецификой и характером их труда не всегда укладывается в рамки нормального рабочего дня.
Для кого может устанавливаться – для лиц административного, управленческого, технического и хозяйственного персонала, работа которых не поддается учету по времени (агенты, консультанты, инструкторы и др.); для работников, которые распределяют время для работы по своему усмотрению; для работников, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.
Компенсацией за работу сверх нормальной продолжительности для таких работников может быть предоставление дополнительного отпуска, продолжительность которого устанавливается коллективным договором.
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