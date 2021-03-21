Seat анонсировал дебют нового электрического кроссовера

Новинка, схожая по габаритам с кроссовером Arona, возглавит трансформацию испанской автомобильной промышленности.
Модель будет основана на модифицированной платформе MEB-Lite для компактных автомобилей, которая также будет использоваться в моделях Volkswagen ID.1 и ID.2, которые также дебютируют до 2025 года. Примечательно, что теперь на Seat вновь возложена ответственность возглавить разработку этой платформы для всего Volkswagen Group.
Напомним, что глава Seat Уэйн Гриффитс впервые объявил о планах по выпуску компактного электромобиля в прошлом месяце, хотя на тот момент указал, что модель будет выпускаться под суббрендом Cupra.
«Мы еще не объявили, какой бренд будет у городского электромобиля», добавив, что возможность создания электромобиля под маркой Seat «будет зависеть от того, когда цены на аккумуляторы снизятся и станут пригодными для массового сегмента», – заявил он сегодня.
Ранее Гриффитс сказал, что компактный электромобиль будет для нас «больше, чем просто автомобиль; это будущее автомобильной промышленности Испании». По его словам, Seat и Cupra помогут сделать электромобили доступными для масс с помощью небольшого городского электромобиля – и это проект, над которым мы работаем с Volkswagen Group».
Новая модель будет позиционироваться как автомобиль из сегмента A0, на ступень ниже электрического хэтчбека El-Born, но будет иметь пропорции кроссовера, что означает, что она будет сопоставима по размеру с Seat Arona и Volkswagen T-Cross.
Новый электрический кроссовер Seat получит максимальный размер батареи 45 кВт/ч и может быть оценен примерно от 17 800 фунтов стерлингов.
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