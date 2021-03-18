В Xiaomi вновь заговорили о выпуске автомобилей

Китайский производитель смартфонов Xiaomi решил пополнить ряды производителей электромобилей, хотя только месяц назад компания заявляла, что не планирует заниматься выпуском автомобилей.
Как сообщает ITHome, разработки начнутся в течение одного-двух месяцев, а ответственным за проект назначен сооснователь и директор по стратегии Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan). На фоне этой новости акции Xiaomi Group на Гонконгской бирже подросли на 2,6%.
В компанию Ван Чуань пришел в 2012 году на должность главы департамента по разработке телевизоров. Позже он работал в Департаменте по кадрам центрального офиса Xiaomi в Китае и в отделе крупной бытовой техники. Именно благодаря Чуаню направление Xiaomi TV стало самым успешным в компании. В руководстве компании уверены, что опыт позволит Xiaomi стать успешной на автомобильном рынке. Интересно, что ранее в СМИ появилась информация, что автомобильное направление возглавит генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).
По предварительной информации, Ван Чуань уже начал искать сотрудников с опытом работы в автомобилестроении от имени Xiaomi Group. В частности, кандидатов на ключевые посты автомобильного подразделения Xiaomi среди топ-менеджеров различных автомобильных компаний. Кроме того, он изучает технологии и производственные процессы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление Кабмина7 ч. назад - 2022 22
Минздрав хочет в первую очередь вакцинировать группы риска, записавшиеся через «Дия»16 ч. назад - 600 9
Кабмин ужесточил условия въезда в Украину: теперь обязателен ПЦР-тест на COVID12 ч. назад - 1201 8
Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемии13 ч. назад - 527 7
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из США12 ч. назад - 7057 6
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из США12 ч. назад - 7057 6
В WhatsApp появится новая функция19 ч. назад - 3006 1
Мошенники оформили кредит без вашего согласия: что делать (инфографика)15 ч. назад - 2489 1
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление Кабмина7 ч. назад - 2022 22
Убытки из-за локдауна: сколько потеряют рестораны в Киеве10 ч. назад - 1790 1
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)Позавчера, 12:10 - 315
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1107 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 547 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1860 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3076 1