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В Xiaomi вновь заговорили о выпуске автомобилей

В Xiaomi вновь заговорили о выпуске автомобилей

Китайский производитель смартфонов Xiaomi решил пополнить ряды производителей электромобилей, хотя только месяц назад компания заявляла, что не планирует заниматься выпуском автомобилей.

Как сообщает ITHome, разработки начнутся в течение одного-двух месяцев, а ответственным за проект назначен сооснователь и директор по стратегии Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan). На фоне этой новости акции Xiaomi Group на Гонконгской бирже подросли на 2,6%.

В компанию Ван Чуань пришел в 2012 году на должность главы департамента по разработке телевизоров. Позже он работал в Департаменте по кадрам центрального офиса Xiaomi в Китае и в отделе крупной бытовой техники. Именно благодаря Чуаню направление Xiaomi TV стало самым успешным в компании. В руководстве компании уверены, что опыт позволит Xiaomi стать успешной на автомобильном рынке. Интересно, что ранее в СМИ появилась информация, что автомобильное направление возглавит генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).

По предварительной информации, Ван Чуань уже начал искать сотрудников с опытом работы в автомобилестроении от имени Xiaomi Group. В частности, кандидатов на ключевые посты автомобильного подразделения Xiaomi среди топ-менеджеров различных автомобильных компаний. Кроме того, он изучает технологии и производственные процессы.

По материалам Телеканал 24
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