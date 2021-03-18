Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам банка «Премиум»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 марта возобновил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «КБ «Премиум».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«С 23 марта 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «КБ «Премиум» по договорам банковского вклада и банковского счета (включая карточные счета) в пределах 200 тысяч гривен. Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным после восстановления Фондом контроля над этим банком и восстановления записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о пребывании ПАО «КБ «Премиум» в процедуре приостановления под контролем уполномоченного лица, которому Фонд делегировал свои полномочия ликвидатора банка.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Напомним, в феврале 2016 года НБУ принял решение о ликвидации ПАО «КБ «Премиум» в связи с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и осуществления рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков.