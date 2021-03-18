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В Украине не осталось свободной земли для бесплатной приватизации

В Украине не осталось свободной земли для бесплатной приватизации

В Украине не осталось свободной земли, чтобы удовлетворить право граждан на бесплатную приватизацию земельных участков.

Об этом заявил старший проектный менеджер по земельной реформе офиса реформ Кабмина Андрей Мартин в эфире телеканала «Украина 24».

«На самом деле, чтобы всех граждан Украины удовлетворить землей, такого количества свободной земли у нас уже давно нет», — рассказал он.

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По словам Андрея Мартына, земельная реформа в Украине продолжается уже более 30 лет, и уже практически все земли были перераспределены. При этом чиновник отметил, что право украинцев на бесплатную приватизацию никто отменять не будет.

«Это одно из прав граждан, Конституция нам запрещает сужать права и свободы. Но свободных земель, чтобы удовлетворить каждого гражданина Украины, уже нет», — заявил специалист.

По материалам Украина 24
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