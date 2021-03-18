Налоговики раскрыли схему безосновательного формирования налогового кредита на 18 млн грн

Налоговиками в Черкасской области задокументированы факты безосновательного формирования налогового кредита на общую сумму более 18 млн грн путем оформления документов по бестоварным операциям.

Об этом сообщает ГНС.

Работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Черкасской области установлено, что должностные лица ряда субъектов хозяйствования отразили в налоговом учете бестоварные операции и сформировали налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики Украины.

Такие действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов на общую сумму более 18 млн грн, а также легализации доходов и переводу безналичных средств в наличность.

Материалы приобщены к уголовному производству по ст. 212 и 364 УК Украины.