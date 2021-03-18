Алгоритм действий при ДТП для получения выплаты по ОСАГО (инфографика)

Для того чтобы не иметь никаких проблем с получением страхового возмещения, каждый участник дорожного движения должен соблюдать простые правила, согласно которым надо действовать в случае ДТП.

Об этом рассказали в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.

Вот основные правила:

если в аварии есть люди, получившие травмы, необходимо вызвать скорую и полицию и оказать необходимую первую помощь;

участники ДТП должны проинформировать друг друга о себе, своем месте жительства и предоставить информацию о действующих полисах ОСАГО . В зависимости от обстоятельств ДТП его участники могут вызвать на место происшествия патрульную полицию для оформления дорожного происшествия или заполнить так называемый европротокол – специальный бланк извещения об аварии;

каждый водитель должен безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней уведомить свою страховую компанию о факте наступления ДТП .

Что дальше должен делать пострадавший в ДТП:

1. Если пострадал пешеход или велосипедист, он уведомляет страховую компанию виновника ДТП (поскольку он не должен иметь полис ОСАГО).

2. Пострадавшему нужно в течение 30 дней предоставить страховщику письменное заявление о страховом возмещении и другие документы, предусмотренные законодательством.

3. Пострадавшая сторона в случае повреждения автомобиля также должна предоставить его страховой компании для проведения осмотра. Стоит помнить: машина должна сохраняться до осмотра в том состоянии, которое осталось после аварии, ее нельзя ремонтировать. Страховщик, в свою очередь, должен провести осмотр в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления.

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Если страховая компания не уложилась с осмотром в этот срок – пострадавший имеет право уже ремонтировать машину, однако лучше перед этим или вызвать эксперта за свой счет (страховая потом возместит оплату его работы), или другим способом документально зафиксировать повреждения (например, получить акт осмотра с СТО).