0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Алгоритм действий при ДТП для получения выплаты по ОСАГО (инфографика)

Алгоритм действий при ДТП для получения выплаты по ОСАГО (инфографика)

Для того чтобы не иметь никаких проблем с получением страхового возмещения, каждый участник дорожного движения должен соблюдать простые правила, согласно которым надо действовать в случае ДТП.

Об этом рассказали в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.

Вот основные правила:

  • если в аварии есть люди, получившие травмы, необходимо вызвать скорую и полицию и оказать необходимую первую помощь;
  • участники ДТП должны проинформировать друг друга о себе, своем месте жительства и предоставить информацию о действующих полисах ОСАГО. В зависимости от обстоятельств ДТП его участники могут вызвать на место происшествия патрульную полицию для оформления дорожного происшествия или заполнить так называемый европротокол – специальный бланк извещения об аварии;

Что такое ОСАГО

  • каждый водитель должен безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней уведомить свою страховую компанию о факте наступления ДТП.

Что дальше должен делать пострадавший в ДТП:

1. Если пострадал пешеход или велосипедист, он уведомляет страховую компанию виновника ДТП (поскольку он не должен иметь полис ОСАГО).

2. Пострадавшему нужно в течение 30 дней предоставить страховщику письменное заявление о страховом возмещении и другие документы, предусмотренные законодательством.

3. Пострадавшая сторона в случае повреждения автомобиля также должна предоставить его страховой компании для проведения осмотра. Стоит помнить: машина должна сохраняться до осмотра в том состоянии, которое осталось после аварии, ее нельзя ремонтировать. Страховщик, в свою очередь, должен провести осмотр в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления.

Читайте также: Как получить компенсацию, если у виновника ДТП нет ОСАГО

Если страховая компания не уложилась с осмотром в этот срок – пострадавший имеет право уже ремонтировать машину, однако лучше перед этим или вызвать эксперта за свой счет (страховая потом возместит оплату его работы), или другим способом документально зафиксировать повреждения (например, получить акт осмотра с СТО).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.