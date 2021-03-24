Украина попала в топ-60 инновационных стран мира по версии Bloomberg

Команда Bloomberg провела исследование и составила рейтинг 60 самых инновационных стран мира 2021 года. Украина попала в этот топ, но заняла 58 место. На первой ступеньке в списке расположилась Южная Корея.
Об этом говорится на сайте издания.
Специалисты составляют данный рейтинг на протяжении девяти лет, анализируя интенсивность исследований и разработок, общую оценку чистого выпуска всех единиц производственной деятельности резидентов, продуктивность, плотность высоких технологий, третичную эффективность, концентрацию исследований и патентную деятельность.
Если сравнивать с 2020 годом, то Украина опустилась на две строчки с 56 места. Согласно новым данным, самый высокий показатель в стране связан с патентной деятельностью, а самый низкий – в области интенсивности исследований и разработок.
По версии Bloomberg, второе место после Южной Кореи в рейтинге самых инновационных стран занимает Сингапур, а третье – Швейцария. В топ-10 попали также такие государства, как Германия, Швеция, Дания, Израиль, Финляндия, Нидерланды и Австрия. Замыкают топ-60 Алжир и Иран.
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