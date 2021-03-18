Правила работы кредитных союзов хотят изменить

Об изменении правил работы кредитных союзов шла речь на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Депутаты рассмотрели законопроект «О кредитных союзах» №5125.
Представляя законопроект, народный депутат Элла Репина отметила, что предлагается обновление действующей редакции Закона «О кредитных союзах», в частности расширение перечня услуг, предоставляемых кредитным союзам, совершенствование процедуры лицензирования, системы управления союзами, требований к структуре капитала.
Законопроектом предусматривается:
По словам председателя Комитета Даниила Гетманцева, принятие законопроекта позволит создать предпосылки для функционирования стабильного, эффективного, конкурентного и прозрачного рынка кредитных союзов и повысит защищенность прав членов таких союзов.
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