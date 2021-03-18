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Правила работы кредитных союзов хотят изменить

Правила работы кредитных союзов хотят изменить

Об изменении правил работы кредитных союзов шла речь на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Депутаты рассмотрели законопроект «О кредитных союзах» №5125.

Представляя законопроект, народный депутат Элла Репина отметила, что предлагается обновление действующей редакции Закона «О кредитных союзах», в частности расширение перечня услуг, предоставляемых кредитным союзам, совершенствование процедуры лицензирования, системы управления союзами, требований к структуре капитала.

Законопроектом предусматривается:

  • повысить уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей,
  • усовершенствовать порядок проведения общего собрания членов кредитных союзов, ввести риск-ориентированный подход к надзору,
  • внедрить систему заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза,
  • усовершенствовать процедуру добровольного и принудительного выхода кредитных союзов с рынка.

По словам председателя Комитета Даниила Гетманцева, принятие законопроекта позволит создать предпосылки для функционирования стабильного, эффективного, конкурентного и прозрачного рынка кредитных союзов и повысит защищенность прав членов таких союзов.

Справка Finance.ua:

  • В Украине хотят урегулировать работу ломбардов и кредитных союзов. В законопроекте требуют закрепить роль и взаимосвязь финансовых услуг с услугами, которые с ними связанны – сопроводительными, посредническими и вспомогательными услугами.

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По материалам Finance.UA
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