Коронакризис: Петрашко заявляет, что экономика Украины прошла пик падения

Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19 и прошла пик падения, заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Фейсбуке.
«Уточненные отчетные поквартальные показатели 2020 года свидетельствуют, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19, прошла пик падения и перешла к постепенному налаживанию производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий как внутри страны, так и за ее пределами. На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины на 4,6% ВВП», — прокомментировал Петрашко уточненные данные Госстата, по которым падение ВВП за прошлый год составило 4%.
По его словам, данные Госкомстата оказались несколько лучше оценок Минэкономики, которые предусматривали падение ВВП на 4,2%, и прогноз правительства (падение ВВП на 4,8%), сформированный в марте 2020 года.
Поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос. Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%.
Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских нужд и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса.
Падение ВВП в основном сформировали: низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики ввиду понесенных бизнесом потерь. Так, самое глубокое падение из основных составляющих ВВП наблюдалось со стороны инвестиционного спроса.
Отрицательные результаты внешнеэкономической деятельности из-за относительно низкого внешнего спроса и мировых протекционистских трендов, что не позволило отечественным производителям в конце года воспользоваться определенным возобновлением роста мировых цен на товарных рынках. Так, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составило 5,6% при больших темпах падения импорта — на 9,6%.
В отраслевом разрезе наиболее чувствительный удар от влияния карантина был нанесен преимущественно по сфере услуг. В частности, сфера организации питания по объему сократилась на 28,5%. Сфера транспорта — на 16,4%.
Значительно меньшие потери понесли отрасли, преимущественно ориентированные на внутренний рынок, и те, которые смогли быстро адаптировать свою деятельность к новым условиям, применяя цифровые технологии в условиях дистанцирования. Примером является фармацевтическое и химическое производство, ІТ-сектор, финансовая сфера и, конечно же, сфера здравоохранения.
Увеличить объем производства смогли также такие сферы, как: строительство (+5,2%), оптовая и розничная торговля (+4,9%) и информация и коммуникация (+2,3%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязкиВчера, 16:30 - 1326 11
Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларовВчера, 13:02 - 2954 8
Минздрав хочет в первую очередь вакцинировать группы риска, записавшиеся через «Дия»5 ч. назад - 257 6
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 6654 5
Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия вакцинации от COVIDВчера, 16:14 - 326 5
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 6654 5
Стоимость растаможки легковых автомобилей хотят уменьшить на 30%Вчера, 12:02 - 4018 5
Рейтинг популярных авто среди украинцев (новые, б/у)Вчера, 20:00 - 3311 1
Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларовВчера, 13:02 - 2954 8
Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обновил рейтинг странВчера, 21:02 - 1813 3
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)Позавчера, 12:10 - 263
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1020 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 524 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1829 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3025 1