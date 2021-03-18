Коронакризис: Петрашко заявляет, что экономика Украины прошла пик падения

Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19 и прошла пик падения, заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Фейсбуке.

«Уточненные отчетные поквартальные показатели 2020 года свидетельствуют, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19, прошла пик падения и перешла к постепенному налаживанию производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий как внутри страны, так и за ее пределами. На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины на 4,6% ВВП», — прокомментировал Петрашко уточненные данные Госстата, по которым падение ВВП за прошлый год составило 4%.

По его словам, данные Госкомстата оказались несколько лучше оценок Минэкономики, которые предусматривали падение ВВП на 4,2%, и прогноз правительства (падение ВВП на 4,8%), сформированный в марте 2020 года.

Поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос. Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%.

Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских нужд и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса.

Падение ВВП в основном сформировали: низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики ввиду понесенных бизнесом потерь. Так, самое глубокое падение из основных составляющих ВВП наблюдалось со стороны инвестиционного спроса.

Отрицательные результаты внешнеэкономической деятельности из-за относительно низкого внешнего спроса и мировых протекционистских трендов, что не позволило отечественным производителям в конце года воспользоваться определенным возобновлением роста мировых цен на товарных рынках. Так, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составило 5,6% при больших темпах падения импорта — на 9,6%.

В отраслевом разрезе наиболее чувствительный удар от влияния карантина был нанесен преимущественно по сфере услуг. В частности, сфера организации питания по объему сократилась на 28,5%. Сфера транспорта — на 16,4%.

Значительно меньшие потери понесли отрасли, преимущественно ориентированные на внутренний рынок, и те, которые смогли быстро адаптировать свою деятельность к новым условиям, применяя цифровые технологии в условиях дистанцирования. Примером является фармацевтическое и химическое производство, ІТ-сектор, финансовая сфера и, конечно же, сфера здравоохранения.

Увеличить объем производства смогли также такие сферы, как: строительство (+5,2%), оптовая и розничная торговля (+4,9%) и информация и коммуникация (+2,3%).