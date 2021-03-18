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На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из США

На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из США

Украинские таможенники перехватили посылку с драгоценными камнями — пятью бриллиантами разных оттенков общей стоимостью 295 тысяч гривен — в международном почтовом отправлении с нарушением таможенного законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни Гостаможслужбы.

По декларации, в посылке, пришедшей из американского Балтимора в украинский город Днепр, должен был быть только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов США. Однако, при проверке посылки на сканере таможенники заметили посторонние вложения, не указанные в сопроводительных документах.

«При распаковке отправления были выявлены 5 ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карат. Цвета — от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, содержали характерные для бриллиантов обозначения», — указали таможенники.


Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы

Как определили эксперты, обнаруженные камни — драгоценные камни первого порядка: алмазы ограненные (бриллианты) общей стоимостью 295 тысяч гривен (10,7 тысячи долларов США). Самый крупный из них — фантазийного насыщенного коричневого цвета камень массой 3,02 карата размером 10,58×7,68 мм в огранке Овал-57. Стоимость этого камня — 5,5 тысячи долларов США. Остальные камни — в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, заметной только под микроскопом.


Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы

Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил. «В наличии признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных сразу двумя статьями Таможенного кодекса: ст. 472 и ст. 473», — указали в Гостаможслужбе.

Бриллианты изъяты.

По материалам УНН
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