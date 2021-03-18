YouTube тестирует функцию автоматического определения продуктов в видео

Сервис YouTube запустил новый эксперимент, в рамках которого тестируется возможность автоматического определения перечня продуктов в загружаемых роликах. Этот тест запущен 22 марта и распространяется на «людей, которые смотрят видео в США».

Фактически, YouTube экспериментирует с новой функцией, которая отображает список продуктов, обнаруженных в некоторых видео, а также сопутствующие продукты. Такие продукты будут демонстрироваться между рекомендованными видео для зрителей, прокручивающих ролики под проигрывателем. Цель состоит в том, чтобы помочь людям найти больше видео и информации об этих продуктах на YouTube.

Можно предположить, что этот шаг призван помочь Google занять долю на прибыльном рынке партнёрских ссылок, а также напрямую связать коммерцию с загрузкой видео. Эти списки могут выступать в качестве второго алгоритма рекомендаций, когда YouTube будет показывать видео, в которых представлены похожие продукты. Это также позволит YouTube конкурировать с другими сервисами на рынке покупок в рамках социальных платформ (например, с Instagram).

Отметим, пока что речь идёт лишь об экспериментальной функции. Пока нет информации о том, будет ли YouTube заниматься её полномасштабным внедрением.